Bitetti e Tacente firmano il “Patto per Tramontone mare”

Siglato l’accordo tra il Comitato di Tramontone Mare e i candidati sindaci al ballottaggio

Il Comitato di Tramontone Mare ha incontrato i candidati sindaci Francesco Tacente e Piero Bitetti per la sottoscrizione del “Patto per Tramontone Mare”, con il quale entrambi si sono impegnati a attivare nell’ambito del loro futuro ruolo nell’assise comunale, “tutti i percorsi necessari a garantire i servizi essenziali ancora assenti nella zona, quali l’illuminazione pubblica, la manutenzione dell’asfalto, l’installazione di telecamere per la videosorveglianza.”

Sarà assicurata inoltre “la reintroduzione di un presidio della Polizia Municipale nelle Tre Terre: Talsano, Lama e San Vito, che possa permettere una maggiore presenza della Polizia Municipale, al fine di assicurare il pieno rispetto del codice stradale nella zona. “

È stato concordato, fa sapere il Comitato, che tali interventi “dovranno essere realizzati entro 18 mesi a partire dalla data di insediamento del Consiglio Comunale. È stata altresì condivisa l’opportunità di predisporre, entro 24 mesi, un progetto per il lungomare di Tramontone che, mediante l’utilizzo di materiali ecocompatibili e a basso impatto ambientale, possa valorizzare questo tratto costiero e questa splendida baia, uno dei pochi lidi sabbiosi disponibili all’intera cittadinanza tarantina.”

Nel ringraziare entrambi i candidati per la loro disponibilità, il Comitato augura loro “di poter adempiere agli impegni assunti nel corso della campagna elettorale nell’interesse della città e dell’intera comunità.”