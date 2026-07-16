Ungaro (FI): Caos cantieri in Via Istria

È questa la fotografia del pesante disservizio che sta colpendo l’area di via Istria, denunciata con fermezza dal consigliere comunale di opposizione

Mancanza di cartellonistica adeguata, assenza di ordinanze visibili e, come ultimo danno, l’isolamento della rete internet a causa del taglio dei cavi della fibra ottica. È questa la fotografia del pesante disservizio che sta colpendo l’area di via Istria, denunciata con fermezza dal consigliere comunale di Forza Italia, ⁠Rosario Ungaro.

Il consigliere ha raccolto le accese proteste dei residenti della zona, esasperati dalla gestione di quelli che dovrebbero essere normali lavori di manutenzione, ma che si sono trasformati in un incubo logistico per l’intero quartiere. Residenti ostaggio del cantiere “fantasma”. Secondo quanto segnalato dal consigliere di Forza Italia, l’avvio delle operazioni di manutenzione è avvenuto nel totale spregio delle norme elementari di trasparenza e sicurezza stradale.

Segnalazioni invisibili, ovvero la cartellonistica stradale di preavviso e i cartelli di cantiere risultano scarsamente visibili o del tutto inadeguati. Ordinanze assenti: sul posto non è esposta alcuna ordinanza comunale che certifichi la regolarità, i tempi e le modalità dei lavori. Auto bloccate, perchè questa totale incertezza e la carenza di preavvisi utili hanno messo in grave difficoltà i residenti nei giorni scorsi, impedendo a molte famiglie persino di far uscire le proprie autovetture dai garage e dai cortili condominiali.

Infine, ha causato un blackout digitale: tranciati i cavi della fibra, oltre al danno alla mobilità, nelle ultime ore la situazione è drasticamente peggiorata. Durante le operazioni di scavo, gli operai hanno tranciato i cavi della fibra ottica. L’incidente ha causato l’immediata interruzione della linea internet, lasciando un’intera fetta di quartiere completamente isolata dal punto di vista telematico, con enormi disagi per le attività commerciali e la vita quotidiana dei cittadini. L’appello formale al Comune di Taranto di fronte a questa catena di disservizi, il consigliere comunale Rosario Ungaro ha chiesto un intervento immediato e ispettivo da parte del Comune di Taranto.