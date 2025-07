Bitetti: “Sicurezza e decoro urbano al centro della nostra azione. Manteniamo le promesse fatte”

Sicurezza, decoro urbano e controlli rafforzati: il sindaco Bitetti rilancia l’impegno dell’amministrazione per una Taranto più vivibile, soprattutto nella stagione estiva

“Sin dall’inizio della campagna elettorale abbiamo assunto un impegno chiaro e concreto nei confronti dei cittadini: riportare al centro dell’agenda amministrativa i temi della sicurezza e del decoro urbano.”

Così il sindaco Piero Bitetti che ribadisce che le sue “non erano solo parole, ma impegni che stiamo mantenendo con determinazione.”

Poi aggiunge: “Ho chiesto al Comandante della Polizia Locale di rafforzare il presidio di sicurezza in città, con un’attenzione particolare rivolta alla Città Vecchia, che nel periodo estivo diventa meta privilegiata di turisti e visitatori. È fondamentale garantire la tranquillità e la sicurezza sia per chi arriva a Taranto, sia per chi qui vive e lavora ogni giorno.”

Allo stesso tempo, “ho chiesto tolleranza zero sull’uso del casco. Troppo spesso si sottovaluta l’importanza di questo semplice gesto che può salvare la vita. È nostro dovere, come Amministrazione, promuovere e tutelare una cultura della sicurezza stradale che parta da ciascuno di noi.”

Sul fronte del decoro urbano, in vista delle alte temperature estive e delle implicazioni sanitarie connesse, prosegue il sindaco, “ho richiesto alla Polizia Locale una particolare vigilanza sul rispetto degli orari di conferimento dei rifiuti. Una città pulita è una città più sana, più accogliente e più rispettosa di chi la abita e la visita. Taranto sta cambiando e continuerà a cambiare. Con scelte responsabili, azioni concrete e una visione chiara: quella di una città più sicura, decorosa e vivibile per tutti.”