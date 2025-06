Bitetti sindaco, la coalizione celebra la vittoria: “Svolta storica per la città”

Le forze politiche che hanno sostenuto l’elezione del nuovo primo cittadino esprimono soddisfazione e delineano le priorità: ambiente, lavoro e transizione ecologica in cima all’agenda

La vittoria di Piero Bitetti al ballottaggio per la carica di sindaco di Taranto viene salutata con entusiasmo dalla coalizione che lo ha sostenuto. “Un segnale forte e chiaro di cambiamento”, secondo il capogruppo regionale di CON Alessandro Leoci, che sottolinea come il successo sia “il risultato di un lavoro serio, partecipato e radicato nel territorio”. “Taranto ha bisogno di rinascere”, conclude Leoci, “e oggi ha finalmente la possibilità di farlo, a partire da un progetto politico inclusivo e pragmatico”.

Per il Partito Democratico, attraverso le parole dei segretari Anna Filippetti e Giuseppe Tursi, “ha vinto la politica vera, del lavoro paziente, del coraggio delle scelte”. Il Pd rivendica la centralità del progetto che ha portato all’unità del centrosinistra, “anche a costo di un passo indietro, generoso e responsabile”.

Europa Verde/Alleanza Verdi e Sinistra esprime particolare soddisfazione anche per l’elezione di Antonio Lenti in Consiglio Comunale. “Con Bitetti alla guida della città, siamo fiduciosi che verranno promosse politiche ambientali ambiziose”, dichiarano i portavoce Giovanni Carbotti e Gregorio Mariggiò, insieme alla commissaria regionale Rosa D’Amato. Il movimento ecologista pone l’accento sulla vertenza ex Ilva e sull’importanza di “accelerare le procedure per accedere alle risorse del Just Transition Fund”.

Anche dal Circolo Pd di Talsano giunge un commento sulla vittoria di Bitetti, con particolare attenzione ai due nuovi consiglieri comunali eletti: Stefano Panzano (1100 voti) e Luana Riso (1159 voti). Il circolo sottolinea come questo risultato sia frutto di un intenso lavoro territoriale, coordinato dal segretario Fornaro e supportato in modo significativo dal Consigliere del Presidente della Regione Puglia, Cosimo Borraccino. Quest’ultimo, grazie alla sua esperienza e al radicamento sul territorio, ha contribuito in modo determinante al successo dei due candidati, che ora si apprestano a svolgere il loro ruolo di consiglieri comunali “con dedizione e passione per la propria città”.

D’altra parte, Casartigiani Taranto ha espresso le proprie congratulazioni al neo sindaco Bitetti, evidenziando le sfide cruciali che attendono la nuova amministrazione: dal decoro urbano al miglioramento dei servizi essenziali, dalla gestione del Just Transition Fund alla vertenza ex Ilva. L’associazione ha ricordato l’importanza del documento programmatico già consegnato a Bitetti, contenente proposte concrete per il rilancio dell’artigianato locale e della microimpresa. “Offriamo sin da ora la nostra piena disponibilità a collaborare”, ha dichiarato il segretario provinciale Stefano Castronuovo, sottolineando come sia “fondamentale riprendere saldamente il timone e guidare Taranto verso un futuro migliore, fatto di sviluppo, lavoro e coesione sociale”.

Articolo aggiornato alle ore 17:00 (dichiarazioni di Pd Talsano e Casartigiani Taranto)