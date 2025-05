Bitetti: “Tagli al Sud voluti dalla Lega, Salvini sostiene Tacente e penalizza Taranto”

Bufera politica sul taglio ai fondi per le strade provinciali. Bitetti attacca il ministro delle Infrastrutture e invita i cittadini a votare con coscienza per eleggere il nuovo sindaco

Pioggia di critiche sul ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, che ha annunciato una sforbiciata di circa 1 miliardo e 700 milioni di euro alle risorse stanziate per la manutenzione e messa in sicurezza delle strade provinciali.

In queste ore, altri rappresentanti della maggioranza hanno assunto l’impegno – fa sapere Pasquale Gandolfi, presidente dell’Unione Province d’Italia – di intervenire per rimediare a questa scelta che, se confermata, penalizzerebbe ancora una volta le comunità locali e il Sud in particolare.

“Chiedo a tutti i parlamentari ionici di monitorare la situazione e di difendere gli interessi del nostro territorio. – interviene Piero Bitetti, candidato sindaco del centrosinistra – Il rilancio economico e il miglioramento della qualità della vita dei cittadini si ottengono anche utilizzando al meglio tutti i canali di finanziamento disponibili, a maggior ragione se si tratta di comunità come quella tarantina che necessita di importanti investimenti da destinare proprio al potenziamento del sistema viario provinciale”.

Ai tarantini invece chiede “di recarsi alle urne e scegliere con cognizione di causa il prossimo sindaco. Com’è noto, Salvini è venuto personalmente in terra ionica per sostenere Tacente. Niente di male, ci mancherebbe, ma una domanda sorge spontanea: dati questi presupposti, i tarantini possono fidarsi di Salvini? Penso proprio di no!”