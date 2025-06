Bitetti: “Troppi impegni urgenti, non c’è stato il tempo per formare la giunta”

di Emanuela Perrone

Il sindaco di Taranto ha spiegato i motivi del ritardo nella composizione della nuova giunta comunale

“Per formare la nuova giunta non c’è stato il tempo materiale.” È quanto dichiara il sindaco di Taranto Piero Bitetti a margine della conferenza stampa di presentazione della Eu Green Week, rispondendo alle domande dei giornalisti.

Il primo cittadino ha sottolineato come, dal giorno stesso della sua proclamazione, l’agenda sia stata subito fitta di appuntamenti istituzionali e questioni urgenti.

“Abbiamo svolto un’assemblea nella quale abbiamo interloquito con i mondi vitali che ruotano intorno alla siderurgia. Poi il giorno dopo abbiamo avuto la prima riunione in videoconferenza con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso Sappiamo tutti l’importanza che riveste in termini di impatto ambientale, su salute e sull’occupazione.”

Tra le attività affrontate nella prima settimana di mandato, Bitetti ha citato anche la ripresa del tavolo CIS, la partecipazione al Consiglio Direttivo dei Giochi del Mediterraneo e un incontro con i vertici di Sport e Salute. Non è mancata nemmeno l’urgenza abitativa: “Un’emergenza che coinvolge centinaia di cittadini e che non potevamo ignorare.”

Il sindaco ha concluso assicurando che la giunta sarà definita a breve: “È stata una settimana intensa, ma sono fiducioso che nei prossimi giorni chiuderemo l’intesa con la coalizione per offrire alla città una squadra completa e operativa.”