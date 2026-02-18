giovedì 19 Febbraio 26
CP

Catania torna sta casa aspetta a te

Politica

Articoli Correlati

Previsione di Bilancio

CP -
di Maria D'Urso Domani Consiglio comunale con un solo punto iscritto all’ordine del giorno. Ma, del documento concernente la programmazione economica dell’ente, non c’è traccia Dalla...
Read more

Agenzia UE per il Mediterraneo, Taranto cosa aspetti a proporla?

Vincenzo Carriero -
Si esca fuori dalle paludi del pensare ordinario. Serve uno strappo. Un'idea arrogante. Per dare seguito ai Giochi, quando i Giochi saranno terminati. Perchè,...
Read more

Referendum Giustizia, cosa voteranno i politici tarantini?

CP -
di Maria D'Urso La riforma Nordio, che prende il nome dall’attuale ministro della Giustizia Carlo Nordio, è in realtà un tema su cui si discute...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand