Centrali operative 118, Perrini (FdI): “Necessario tavolo di confronto”

“Serve un incontro per comprendere come la Regione Puglia intenda organizzare il servizio”

“Basta con provvedimenti spot o tampone, a questo punto serve avviare un tavolo di confronto per comprendere come la Regione intende organizzare il servizio di emergenza/urgenza in tutta la Puglia.” Lo afferma in una nota il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Nelle scorse ore ho ricevuto, infatti, numerose segnalazioni in merito a prossimi spostamenti da un Comune all’altro delle centrali operative del 118. A tal riguardo se tali spostamenti si verificheranno arrecherebbero disagi alle comunità coinvolte, inoltre, depotenzierebbero delle zone e svantaggerebbero Comuni che hanno numerose richieste di interventi. – Sottolinea – Perché, è quello che vogliamo capire, pertanto si chiede di comprendere quali siano gli interventi programmati per la gestione del servizio offerto alle comunità e quali siano le azioni da avviare per supplire alla carenza di medici presenti nelle automediche. Il rischio è che se questa carenza di medici del 118 diventerà cronica alcuni servizi non potranno più essere garantiti.

Per questo motivo – conclude Perrini – ho presentato una richiesta di audizione in Commissione Sanità dell’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, e del presidente della SIS 118, Mario Balzanelli al fine di avviare con urgenza un tavolo di confronto.”