Cinquanta sfumature di nero

L’ex consigliere comunale e segretario cittadino della Lega aderisce a Vannaci

Francesco Battista aderisce a Vannacci. L’ex consigliere comunale lascia la segreteria cittadina della Lega, dopo nove anni di miltanza, per passare al nuovo partito Futuro Nazionale. Quest’ultimo é stato fondato, di recente, dal generale Roberto Vannacci dopo la scissione dalla Lega di Matteo Salvini.

É una scelta consapevole, quella di Battista, che dichiara aver maturato dopo una lunga riflessione politica: “Non mi riconosco più in un progetto – dice nella nota – che, a livello nazionale, regionale e locale, ha progressivamente smarrito credibilità, coerenza, radicamento territoriale e quella spinta ideale che ne aveva caratterizzato le origini.

L’uscita dalla Lega non rappresenta un passo indietro dalla politica, ma al contrario la volontà di proseguire il mio impegno con ancora maggiore determinazione e libertà” conclude.