Circolo Pd Talsano, Peppe Fornaro eletto come nuovo segretario

Storica figura politica del quartiere è stato eletto all’unanimità dei 28 componenti del direttivo

Peppe Fornaro è stato eletto questa mattina come nuovo segretario del direttivo del Circolo Pd di Talsano, con l’unanimità dei 28 componenti. In passato aveva ricoperto anche il ruolo di consigliere circoscrizionale. Attualmente è molto attivo nell’associazionismo sportivo del quartiere.

“L’elezione di Peppe Fornaro giunge dopo le dimissioni, di pochissimi giorni fa, del vecchio segretario Alessandro D’Amone, che ringraziamo per il lavoro svolto, giunte per la sopravvenuta incompatibilità col ruolo di alto dirigente sindacale provinciale ricoperto nell’organizzazione USB. – Si legge nella nota – Talsano è, per numero di iscritti (quest’anno sono già state superate le 120 tessere) e per iniziativa politica, uno dei circoli più importanti del Partito Democratico Provinciale di Taranto e come tale non poteva non esprimere immediatamente la nuova guida formale. Il neo segretario sarà affiancato, nell’importante lavoro quotidiano di indirizzo politico, dalla già nutrita e collaudata squadra di oltre 40 dirigenti e attivisti.”

Peppe Fornaro potrà infatti contare sull’apporto di Oscar Lagioia e Stefano Panzano, i due vice segretari, componenti anche della segreteria cittadina del partito, Luana Riso, componente della segreteria provinciale con delega alla sanità, Antonella Alessandrini. Responsabile dell’organizzazione degli eventi del circolo, Benedetto Giannuzzi, Piero Rotelli, Mary Lamura Antonio Nigri, Adriano Malecore e Patrizia Zodiaco, compagni e compagne di esperienza, molto radicati a Talsano, Luigi Lopapa, autore di vari libri e animatore culturale del circolo. Il vero “motore” organizzativo Peppe Morgante, i giovani Chiara Amati, Luca Borraccino, Sonia Fornaro e Alessandro Conte l’esperienza professionale di Ivan Zaccaria, Mimmo Portacci, Claudia Ligonzo, Emilio Morrone, Ignazio Morrone e Donato Laneve. La competenza della lunga pregressa presenza istituzionale di Mario Laruccia, il contributo della consulenza dello sportello del cittadino di Marilena Miola, la capacità e competenza sindacale di Pino Fasulo e Franco Risolvo, il protagonismo del terzo settore di Raffaele Russo, Giuliano Longo e Lucia Giangrande, l’impegno sportivo di Maurizio Colletta e la passione e presenza discreta ma costante di Armando Amati, Tiberio Ripoli, Matteo Pulpito, Gaetano Russo, Enzo Valentini, Mario Degiorgio e Anna Portacci.