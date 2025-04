Cis Taranto, Bitetti tende la mano a Iaia: “Collaborazione istituzionale oltre le appartenenze”

Il candidato sindaco del centrosinistra offre piena disponibilità al nuovo Responsabile unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo. “Priorità allo snellimento delle procedure nel rispetto della legalità”

Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra Piero Bitetti esprime piena disponibilità a collaborare con l’onorevole Dario Iaia, recentemente nominato nuovo Responsabile unico del Contratto Istituzionale di Sviluppo per l’area di Taranto. “L’obiettivo di rendere più efficaci e tempestivi gli interventi a favore del nostro territorio non può che ottenere il mio apprezzamento”, dichiara Bitetti, sottolineando come in queste situazioni debba prevalere la collaborazione istituzionale rispetto all’appartenenza politica.

Il candidato sindaco evidenzia l’importanza di una prova di maturità da parte di tutti gli attori coinvolti, nell’interesse comune di sviluppare nuove opportunità di crescita per l’area ionica. Tra gli obiettivi prioritari, Bitetti indica lo snellimento delle procedure amministrative, “pur nel rispetto – precisa – del sacrosanto principio di legalità su cui giustamente si regge tutta l’attività della pubblica amministrazione”.

“Non c’è bisogno di essere degli economisti per capire che la variabile tempo in questi casi è importantissima – conclude Bitetti – per mettere a sistema tutti gli interventi finalizzati a farci fare il salto di qualità sul piano sociale ed economico”.