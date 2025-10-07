Città Vecchia di Taranto: valorizzazione delle aree archeologiche

Focus su Colonne Doriche, largo San Martino e Chiesa di San Domenico

Come riportato nella nota, importanti sviluppi per il progetto di riqualificazione e valorizzazione delle aree archeologiche della città vecchia di Taranto, in particolare per il sito di Colonne Doriche, largo San Martino e la chiesa di San Domenico. L’operazione prevede un investimento complessivo di 3 milioni di euro del Cis Taranto. “Attualmente è in corso la procedura di gara aperta, indetta da Invitalia tramite piattaforma telematica. Stiamo monitorando con grande attenzione questo intervento che comprende importanti lavori di restauro, riqualificazione e adeguamento tecnologico, affiancati da servizi per la realizzazione di soluzioni multimediali, con una prevalenza sui lavori di restauro. In queste settimane, le offerte per il progetto sono in fase di verifica ed il provvedimento di aggiudicazione è previsto per la prossima settimana”, dichiara il commissario unico del Cis. On. Dario Iaia.L’azione risulta dunque strategica. “Questo è un passo fondamentale per recuperare e valorizzare un’area che rappresenta il cuore storico e culturale della nostra città. La storia di Taranto merita di essere valorizzata e questi lavori rappresentano un’opportunità significativa per la comunità e per i visitatori.”