Cittadella della carità, Perrini (FdI): “Quale garanzie per i lavoratori?”

Il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia alla vigilia della nuova riunione in Regione per fare il punto sulla situazione della Fondazione Cittadella della Carità chiede che vengano tutelati i posti di lavoro e salvaguardata una realtà sanitaria e sociale essenziale per il nostro territorio

“Domani, 9 settembre, è prevista una nuova riunione in Regione per fare il punto sulla situazione della Fondazione Cittadella della Carità. In questa occasione chiederò personalmente all’assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, a che punto è la situazione e quali sono le reali prospettive per il futuro della struttura.” Così il capogruppo regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini, alla vigilia della nuova riunione prevista per domani.

“È fondamentale capire non solo se la società interessata all’acquisizione entrerà nel piano di rilancio, ma soprattutto quale futuro intende assicurare ai dipendenti, che oggi vivono nell’incertezza più totale. Il Piano di Concordato Preventivo in continuità aziendale, già presentato presso il Tribunale di Taranto, è ancora in attesa di omologazione da parte del giudice delegato, e la vicenda resta sospesa in una fase di stallo che non giova a nessuno.”

All’incontro parteciperanno anche le organizzazioni sindacali. “Continuerò a vigilare – conclude Perrini – affinché vengano tutelati i posti di lavoro e salvaguardata una realtà sanitaria e sociale essenziale per il nostro territorio.”