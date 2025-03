Colpo di scena, il centrodestra chiede a Cesareo di toglierlo dai guai

Nelle ultime ore c’è stata un’accelerazione per quel che concerne la candidatura a sindaco per lo schieramento conservatore. Si proverà a convincere il presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi nelle prossime ore

Non Lazzaro. Non Di Cuia. Non Tacente. L’indicazione sulla quale punta realmente il centrodestra è un’altra. Si tratta del presidente della Camera di Commercio di Taranto e Brindisi, Vincenzo Cesareo. Colpo di scena nell’estenuante – e, per certi versi, grottesca – trattativa sull’individuazione del candidato sindaco di Taranto. É questo il nome a sorpresa, colui che potrebbe mettere d’accordo le riottose anime dello schieramento conservatore. A cercare la sintesi, e la tanto auspicata unità, sarebbero il parlamentare Iaia e il consigliere regionale Perrini: entrambi di FdI. Cesareo, interpellato, si sarebbe preso un paio di giorni di tempo prima di offrire una risposta. Presumibilmente potrebbe sciogliere la riserva entro questo fine settimana. Fine della telenovela? E’ ancora presto per dirlo. Ma, il Mar Morto del centrodestra tarantino, mostra almeno segnali di vita