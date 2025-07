Commissione Ambiente, convocata audizione sull’ex Ilva di Taranto

Previsto l’intervento di Emiliano, Decaro e dei sindaci dell’area ionica. All’ordine del giorno anche il Defr 2026-2028

La V Commissione consiliare permanente della Regione Puglia si riunirà lunedì 7 luglio 2025 alle ore 12.00 presso la sala delle adunanze del Consiglio regionale. All’ordine del giorno due punti cruciali: il parere sul Documento di economia e finanza regionale 2026-2028 e un’importante audizione sullo stabilimento siderurgico di Taranto.

L’audizione, richiesta dal presidente della Commissione, Michele Mazzarano, vedrà la partecipazione di numerose figure istituzionali, tra cui il presidente della Regione Michele Emiliano, Antonio Decaro in qualità di presidente della Commissione per l’Ambiente del Parlamento Europeo, l’assessora regionale all’Ambiente Serena Triggiani e i sindaci dei comuni dell’area ionica interessati dalla questione ex Ilva.

Parteciperanno anche i vertici degli enti territoriali e delle autorità sanitarie locali, tra cui il direttore generale dell’Arpa Puglia Vito Bruno, il direttore generale dell’Asl Taranto Gregorio Colacicco e il presidente dell’Autorità Portuale Giovanni Gugliotti. L’incontro si focalizzerà sull’accordo previsto dall’articolo 29 quarter del decreto legislativo 152/2006 riguardante lo stabilimento siderurgico.

Prima dell’audizione, la Commissione dovrà esprimere il proprio parere consultivo sulla deliberazione della Giunta regionale n. 895 del 26 giugno 2025, concernente l’adozione del Defr per il triennio 2026-2028.