Comune, firmato il Protocollo d’Intesa con l’Ordine delle Professioni Infermieristiche

In concreto, e da subito, è prevista l’attivazione presso la Biblioteca Civica di Taranto di uno sportello informativo dedicato agli studenti che si apprestano a scegliere il proprio percorso universitario

Il Comune di Taranto e l’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa finalizzato alla promozione della formazione sanitaria, della prevenzione e dell’orientamento post-diploma. In concreto, e da subito, è prevista l’attivazione presso la Biblioteca Civica di Taranto di uno sportello informativo dedicato agli studenti che si apprestano a scegliere il proprio percorso universitario. Lo sportello, attivo per tutto il mese di maggio e giugno, sarà gestito con il supporto di professionisti infermieri e sarà dedicato alla presentazione del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e alle opportunità formative e professionali.

Il Protocollo prevede anche la realizzazione di attività di educazione sanitaria e prevenzione nelle scuole, giornate formative dedicate agli studenti e iniziative rivolte alla cittadinanza e al personale comunale, anche attraverso percorsi di formazione su primo soccorso, rianimazione cardiopolmonare e disostruzione delle vie aeree. La collaborazione tra Comune di Taranto e Ordine delle Professioni Infermieristiche si inserisce nel più ampio percorso di costruzione di alleanze educative tra istituzioni, scuola, università e territorio, con l’obiettivo di offrire ai giovani opportunità concrete di orientamento e crescita.

A firmare l’accordo il Sindaco, Piero Bitetti, e il Presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Taranto, Pierpaolo Volpe; presente alla firma anche l’Assessora alla Pubblica Istruzione e alla Biblioteca Civica, Maria Lucia Simeone: “Abbiamo voluto che fosse la Biblioteca Civica ad ospitare questo sportello – dichiara il Sindaco, Piero Bitetti – perché crediamo che la biblioteca non sia soltanto un luogo di lettura, ma uno spazio vivo di crescita e orientamento per i giovani. Offrire informazioni e strumenti per le scelte post-diploma significa accompagnare i ragazzi verso il futuro”.

“Ringrazio vivamente il Sindaco di Taranto per aver accolto, anche quale massima autorità sanitaria sul territorio, la sfida di portare nelle scuole le manovre salvavita e quella di promuovere l’educazione sanitaria, la prevenzione e promozione della salute- commenta il presidente di Opi Taranto Pierpaolo Volpe. Ma il protocollo ha anche l’obiettivo di far conoscere e valorizzare il Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università degli Studi di Bari ‘Aldo Moro’, attribuendo un valore strategico all’orientamento scolastico e professionale. Quando si opera in sinergia si possono ottenere grandi risultati”.