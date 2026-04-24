Kyma Ambiente, Spalluto in audizione regionale

Il rilancio di Kyma Ambiente è stato al centro dell’audizione di ieri presso la Commissione Ambiente della Regione Puglia alla quale ha partecipato il Presidente della società Alfredo Spalluto

Il rilancio di Kyma Ambiente è stato al centro dell’audizione, tenutasi ieri, presso la Commissione Ambiente della Regione Puglia, alla quale ha partecipato il Presidente della società Alfredo Spalluto. Lo comunica l’azienda del Comune nella nota stampa, in cui spiega che l’incontro ha rappresentato un momento di confronto importante per riportare al centro dell’attenzione istituzionale regionale la situazione di Kyma Ambiente e la necessità di costruire un percorso concreto per risollevare la municipalizzata dell’igiene urbana.

Particolare rilievo assume il ringraziamento rivolto da Alfredo Spalluto alle Presidente della Commissione Ambiente Loredana Capone, ai Consiglieri Regionali, alle Organizzazioni Sindacali, e a tutti i soggetti che stanno contribuendo, ciascuno per il proprio ruolo, a mantenere alta l’attenzione su Kyma Ambiente e sul suo futuro. Nel corso dell’audizione sono stati affrontati i principali temi che riguardano il futuro dell’azienda: la necessità di rafforzarne la stabilità gestionale, il ruolo strategico che Kyma Ambiente svolge per il territorio tarantino, l’esigenza di garantire continuità ed efficienza nei servizi ambientali e l’importanza di un sostegno istituzionale ampio per accompagnare il percorso di rilancio. Capone ha inoltre espresso l’intenzione di dare seguito ad ulteriori incontri con il Sindaco di Taranto, Piero Bitetti, confermando che la vicenda di Kyma Ambiente sarà seguita dalla Regione Puglia.

Kyma Ambiente guarda a questo confronto come a un passaggio significativo di un percorso più ampio, che dovrà vedere il coinvolgimento responsabile delle istituzioni, delle parti sociali e dell’azienda, con l’obiettivo di restituire solidità, prospettiva e centralità a una realtà fondamentale per la città di Taranto e per la qualità dei servizi ambientali resi alla comunità.