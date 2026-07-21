Commissione Toponomastica, l’omaggio a quattro figure tarantine

Il voto a maggioranza qualificata, dei consiglieri presenti in commissione, ha consentito la deroga per cui l’intitolazione avvenga prima che siano trascorsi i dieci anni dalla scomparsa dei soggetti interessati

Via libera dalla commissione Toponomastica. E’ stata approvata l’intitolazione della Tribuna stampa dello Stadio Erasmo Iacovone a Christian Cesario, il giovane giornalista tarantino sportivo scomparso lo scorso marzo. Il voto a maggioranza qualificata, dei consiglieri presenti in commissione, ha consentito la deroga per cui l’intitolazione avviene prima che siano trascorsi i dieci anni dalla scomparsa dei soggetti interessati.

Inoltre, all’ex consigliere comunale Franco Semeraro verrà intitolata una targa in suo ricordo nell’area PIP di Talsano; allo scrittore Alessandro Leogrande l’aula studio della Biblioteca Comunale e all’attivista e operaio ex Ilva ​Massimo Battista, il Parco urbano delle mura Greche. “Christian, Franco, Alessandro e Massimo – scrive il consigliere di maggioranza Luca Contrario, esponente della commissione – sono stati pezzi di cuore di questo territorio: ci hanno insegnato cos’è la passione, l’impegno vero, la competenza, il coraggio di lottare e l’amore per la propria terra!”.