Comune, approvati il nuovo CUDE e Regolamento Spettacoli

di Maria D’Urso

Quando la massima assise tarantina lavora compatta, ottiene buoni risultati. Proprio com’è avvenuto questo pomeriggio durante la seduta ordinaria del Consiglio comunale a Palazzo di Città

Quando la massima assise tarantina lavora compatta, ottiene buoni risultati. Proprio com’è avvenuto questo pomeriggio durante la seduta ordinaria del Consiglio comunale a Palazzo di Città, nel corso della quale sono state approvate delibere importanti: il nuovo Regolamento sul CUDE (il Contrassegno Unico per i Disabili), il Regolamento sugli Spettacoli e Trattenimenti, il progetto per l’estensione della rete fognaria a Lido Azzurro e la proposta di Adesione alla Rottamazione Quinquies. Nel corso dei lavori erano assenti i consiglieri Patrizia Mignolo e Gianni Azzaro. Il sindaco Piero Bitetti è giunto nel bel mezzo della seduta.

Il nuovo CUDE è realtà

Dopo le modifiche apportate in commissione, il nuovo Regolamento sul CUDE è stato votato in Consiglio comunale con ventisei voti su ventisette presenti. Nello specifico, in seguito ad alcune segnalazioni dei cittadini, era emersa la necessità di rivedere gli articoli 7 e 13 del Regolamento approvato il mese scorso. Le modifiche sono frutto degli emendamenti proposti da Mirko Di Bello (Italia Oltre), Massimiliano Stellato (Forza Italia), Vincenzo Di Gregorio (Azione) e Luana Riso (Pd) sulle modalità di rilascio, con la possibilità di delega ai familiari, restringendo la platea dei beneficiari e consentendo agli aventi diritto di non doversi necessariamente recare presso il Comando di Polizia Locale per le verifiche del caso. L’unica a non aver votato è stata, anche stavolta, la consigliera Bianca Boshnjaku (Gruppo Misto), la quale ha ribadito la propria posizione sulla necessità di una “verifica concreta degli aventi diritto”. Le perplessità sui “furbetti” le aveva manifestate anche nella scorsa seduta del Question time.

Cos’è il Regolamento sugli spettacoli e intrattenimenti pubblici

Via libera al nuovo Regolamento che detta le linee guida per l’organizzazione degli spettacoli sul territorio comunale. Approvato all’unanimità, il documento recepisce norme regionali e nazionali già vigenti e disciplina la presentazione delle SCIA. Quest’ultime, da oggi, dovrebbero essere presentate almeno cinque giorni prima dell’evento, così da consentire all’amministrazione comunale di completare l’iter autorizzativo. Tra le novità approvate, anche i bar potranno richiedere le necessarie autorizzazioni per organizzare eventi, così da consentirne lo svolgimento regolare.

Le dimissioni temporanee di Mignolo

Patrizia Mignolo (Gruppo Misto di Maggioranza) presidente della Commissione Affari Generali, ha presentato le dimissioni dalla carica dopo il passaggio da Unire Taranto Con Bitetti Sindaco al Misto. Su questo punto, maggioranza e opposizione, dopo un dibattito intenso hanno convenuto che fosse comunque la consigliera più adatta a ricoprire il ruolo, in virtù delle competenze maturate nel settore negli anni. Durante la fase di dibattito, proprio perché tutti erano d’accordo su Mignolo, Giampaolo Vietri (Fratelli d’Italia) ha incalzato la maggioranza di “perdere tempo con i soliti giochetti” mentre Luca Lazzaro (Fratelli d’Italia) ha parlato di un evidente “problema politico”. Qui gli ha risposto, a tono, l’assessore alla Governance Cataldino che ha ribadito come il lavoro dell’amministrazione ci sia, anche se non sempre è visibile, per cui non è fermo alle “perdite di tempo”

Gli altri punti all’ordine del giorno

Semaforo verde per la nuova Adesione alla Rottamazione Quinquies, che riguarda anche i vecchi crediti affidati all’Agente della riscossione. Via libera anche al progetto di estensione della rete idrica e fognaria a Lido Azzurro, risultato che l’assessore ai Lavori Pubblici Lucio Lonoce ha definito “l’inizio di un nuovo percorso durante il quale verrà monitorato il territorio, che per anni ha sofferto questa criticità”. Ok allo schema di Protocollo di Intesa, convenzionato con la Provincia, in cui il Comune ionico acquisirà per i prossimi venticinque anni un nuovo immobile per far si che gli studenti dell’Istituto Dante Alighieri possano studiare in aule migliori. Prorogato per i prossimi mesi l’attuale contratto di Kyma Servizi (Infrataras), in attesa della definizione di quello nuovo. Via libera anche al riconoscimento dei debiti e alle variazioni di bilancio.