Comune, c’è il bando per il mercato Salinella

di Maria D’Urso

L’avviso pubblico è rivolto agli operatori economici che già usufruiscono dell’area per riorganizzarla

Il Comune di Taranto riorganizza il Mercato Salinella. E lo fa attraverso la pubblicazione del bando pubblico per la “Miglioria dei posteggi liberi nel Mercato Salinella”. Nello specifico con la determinazione 685 del 27/01/2026, pubblicata sul portale dell’Ente civico, l’amministrazione comunale mette a disposizione 28 posti liberi il mercoledì e 14 liberi il venerdì, solo agli operatori mercatali, già titolari di un posteggio nella stessa area.

Il bando, approvato e pubblicato dalla direzione Sviluppo Economico, è stato discusso durante le commissioni consiliari anche con le associazioni di categoria. L’obiettivo è il miglioramento delle condizioni di fruibilità del Mercato, dal momento che molto spesso gli operatori non sempre riescono a mantenere i propri posti. Motivo per cui verranno assegnati ai beneficiari che verranno selezionati secondo la legge regionale, in base ai criteri come l’anzianità e professionalità dell’operatore e nel rispetto delle regole comunali sulla merce e tutela dell’area.