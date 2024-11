Comune, Fiusco ritira le dimissione da presidente della Commissione Assetto del Territorio

“Ho riconosciuto l’atteggiamento propositivo del Sindaco e la sua determinazione nel proseguire il lavoro attivato all’interno delle commissioni consiliari. Questo approccio, orientato al dialogo, rappresenta per me un segnale di apertura che non può essere ignorato”

“Dopo un’attenta riflessione e alla luce delle numerose sollecitazioni ricevute, ho deciso di ritirare le dimissioni da Presidente della Commissione Assetto del Territorio. Ci tengo a precisare che questa scelta rappresenta un tendere la mano al sindaco, un atto di responsabilità che mira a garantire la continuità del lavoro avviato, nell’esclusivo interesse della città.” Lo afferma in una nota il consigliere comunale Giuseppe Fiusco.

“Nel corso dei mesi trascorsi alla guida della Commissione, ho promosso e intrapreso numerose attività e progetti che meritano di essere portati avanti con la massima attenzione.

Ho apprezzato profondamente le tante telefonate e i messaggi ricevuti dai colleghi di maggioranza, che mi hanno invitato a riconsiderare la mia scelta. – Sottolinea – Ancora di più, ho valutato positivamente l’impegno concreto dimostrato per risolvere la questione dei lavoratori della multiservizi, un tema a cui sono particolarmente legato.

Ho riconosciuto, inoltre, l’atteggiamento propositivo del Sindaco e la sua determinazione nel proseguire il lavoro attivato all’interno delle commissioni consiliari. Questo approccio, orientato al dialogo, rappresenta per me un segnale di apertura che non può essere ignorato. – Prosegue la nota – In questo spirito, vedo questa collaborazione come un’occasione per ricominciare a lavorare con chi ho lavorato sodo per oltre metà del mandato, utile a stemperare tensioni e a costruire soluzioni condivise per il bene dei cittadini.

Proseguirò un confronto aperto e costruttivo con l’amministrazione comunale, vigilando con attenzione sulle decisioni intraprese, ma senza far mancare il mio contributo ogni qualvolta si renda necessario lavorare per il bene comune.” Conclude Fiusco.