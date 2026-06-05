Comune, nominato nuovo componente staff sindaco

di Maria D’ Urso

Venneri è un avvocato civilista che è stata tra gli esponenti dell’amministrazione Damiano, nel 2021, che ha poi lasciato per formare un gruppo civico “Scelta libera”

Lo staff del sindaco Piero Bitetti si amplia. Con la determinazione 151, del 5 giugno 2026, emanata dalla direzione Risorse Umane, la dott.ssa Maria Lucia Venneri viene assunta, con un contratto a tempo pieno e determinato, come componente del Gabinetto Sindaco. L’incarico, dalla durata di un anno, prenderà avvio il prossimo lunedì 8 giugno e per cui è previsto, come si legge dal documento, un compenso di 1.771,30 lordi mensili.

Venneri è un avvocato civilista che è stata tra gli esponenti dell’amministrazione Damiano, nel 2021, che ha poi lasciato per formare un gruppo civico “Scelta libera” con Silvia Di Taranto, Angela Presicci, Serena Tradiota e Filippo Pavone, alcuni di loro militanti del centrodestra.