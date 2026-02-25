Comune, si va verso la Rottamazione Quinquies

di Maria D’Urso

È lo strumento di pianificazione fiscale che consente agli utenti, cittadini e aziende, di pagare in forma rateizzata i debiti con le amministrazioni pubbliche

Anche il Comune guarda con favore alla Rottamazione quinquies. Introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, approvata in Parlamento lo scorso dicembre, è uno strumento di pianificazione fiscale che consente agli utenti, cittadini e aziende, di pagare in forma rateizzata i debiti con le amministrazioni pubbliche. Pungolata fino a qualche settimana fa dall’opposizione, la maggioranza Bitetti sta ora attuando la misura. “È una scelta quasi definitiva – spiega ai microfoni di CosmoPolis Luca Contrario, presidente della Commissione Bilancio dell’amministrazione Bitetti – che l’Ente civico adotterà per supportare i cittadini e le aziende locali che risultano debitori. Si tratta di un’adesione importante da parte del Comune di Taranto, dal momento che non è a costo zero, poiché l’ente rinuncerà a una serie di entrate rilevanti”.

Rottamazione quinquies: tutto quello che c’è da sapere

Non solo Tari e Imu, spiega Contrario, ma saranno rottamabili “tutti i tributi accumulati nei confronti del Comune di Taranto”. Sono infatti comprese anche le tasse di concessione, il canone unico e le multe della Polizia locale. L’importo della prima rata sarà pari al 20%, mentre le successive saranno proporzionali alla quota residua. “Saranno rottamabili – continua Contrario – anche i debiti di chi sta già pagando regolarmente a rate, per una questione di equità fiscale. Ad esempio, se ho rateizzato 20mila euro e ne ho già pagati 7mila, i restanti 13mila possono essere bloccati e si potrà chiedere lo storno degli interessi e delle sanzioni rimanenti”. Il regolamento è ancora al vaglio della Commissione Bilancio e, una volta ultimato, sarà sottoposto al Consiglio comunale per l’approvazione. Dopo il via libera della massima assise, i cittadini avranno 60 giorni di tempo per attivare le procedure, sia in modalità telematica o presso gli sportelli dell’agente di riscossione Soget.