Comune, un nuovo sistema per i rifiuti abbandonati

Secondo quanto riportato dalla nota stampa dell’ Ente civico permetterà l’applicazione rapida di multe e sanzioni penali

Multe e sanzioni penali per chi non rispetta le norme sull’abbandono dei rifiuti. Per garantire l’ordine pubblico, il controllo del territorio e sicurezza urbana, il Comune di Taranto si sta dotando di un sistema di videosorveglianza mobile, indicato per il contrasto all’abbandono dei rifiuti. Si tratta di una strumentazione praticamente invisibile, così da poter essere utilizzata e mimetizzata in ogni ambiente; le riprese in alta qualità sono in grado di individuare rapidamente i volti e le targhe dei mezzi anche in condizioni di scarsa illuminazione.

L’introduzione di questo sistema “potenziato ed efficace”, viene spiegato nella nota stampa, permetterà di contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, disciplinato dal Codice dell’Ambiente e da successive modifiche, che prevedono anche sanzioni penali, in maniera più rapida e puntuale. Consentirà, per tanto, agli organi di polizia preposti, un accertamento delle violazioni di legge anche senza contestazione immediata attraverso le immagini riprese dagli impianti di videosorveglianza posti all’interno dei centri abitati.

A tal proposito, il Comune di Taranto si rivolge nuovamente ai cittadini, enti ed imprese, invitandoli al rispetto delle norme per il conferimento dei rifiuti urbani per evitare l’applicazione severa delle leggi.