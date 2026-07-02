Con Riso e Panzano rapporto umano e politico chiuso

Borraccino: “In politica la gratitudine è merce rara. Andremo avanti con i compagni del Circolo PD di Talsano come sempre, più forti di prima”

“Lo scrivo onde evitare equivoci: le ultime scelte amministrative e politiche del consigliere Panzano e della consigliera Riso non sono state concordate e quindi condivise con gli iscritti del Circolo PD Talsano e, lo dico con pacata amarezza, neanche col sottoscritto. Hanno fatto, in quest’ultimo periodo, tutto da soli.” Lo afferma, in un post sui social, il consigliere regionale del Partito Democratico, Mino Borraccino, a seguito della nomina di Luana Riso come assessore al Patrimonio e ai Servizi Demografici.

Borraccino, così come il Circolo Pd di Talsano, disconosce il modo di fare dei due consiglieri comunali nella Giunta del Sindaco Piero Bitetti. “I consiglieri Panzano e Riso hanno aperto una ferita profonda e difficilmente rimarginabile col circolo PD di Talsano e col sottoscritto.

Dietro alla loro elezione, 13 mesi fa, a suon di voti (1159 una e 1100 l’altro), c’era il lavoro di molte decine di militanti di quel circolo e del sottoscritto con tutti i suoi amici. – Sottolinea – Una campagna elettorale entusiasmante, fatta sulle spalle di quei militanti e del sottoscritto, sotto tutti i punti di vista, dico tutti.

Qualcuno parlava di un ‘piatto pronto’ servito a Panzano e Riso, io invece ho sempre preferito parlare di generosità e spirito di gruppo. Quello spirito di gruppo che ieri è stato “buttato alle ortiche” dalla loro scelta incomprensibile. – Prosegue – Non comprendere tutto questo significa non capire ciò che è accaduto nelle scorse ore.”

Secondo Borraccino, Panzano e Riso hanno deciso di rompere unilateralmente il rapporto politico e umano, senza conoscerne le ragioni, sottraendosi al confronto nella giornata di ieri.

Personalmente ne prendo atto e ci chiediamo ancora il perché. Scrivo, contravvenendo anche ad una logica di ‘convenienza politica’, cioè sarebbe stato più comodo per me mostrarmi come la persona capace d’esprimere un assessore comunale e un consigliere, – sottolinea il consigliere regionale – ma io sono ‘diretto’, a volte andando anche ‘controvento’, sforzandomi di usare sempre parole di verità, anche quando possono essere scomode.

Resterò, senza se e senza ma, a fianco ai compagni del circolo PD Talsano, per la loro generosità e per essergli vicino, in questo momento di tradimento che stanno vivendo. Con loro, continueremo ad andare avanti, più forti di prima, a testa alta.

Cicerone, nel 1º secolo A.C. affermava: ‘La #gratitudine non solo è la più grande delle virtù, ma la madre di tutte le altre’. – Conclude Borraccino – L’essere riconoscenti è una virtù preziosa, ma evidentemente non appartiene a molti, come in questo caso”.