Taranto, Bitetti completa la Giunta: Luana Riso nuovo assessore

Il sindaco: “Competenza e spirito di servizio al servizio della città”. Riso: “Massimo impegno per una gestione efficiente e vicina ai cittadini”

Il sindaco Piero Bitetti ha nominato Luana Riso nuovo assessore della Giunta comunale di Taranto. Già consigliere comunale, Riso assume le deleghe al Patrimonio e ai Servizi Demografici.

Nel dare il benvenuto al nuovo componente dell’esecutivo, il primo cittadino ha espresso fiducia nel contributo che l’assessore potrà offrire all’azione amministrativa. “Sono certo che saprà mettere a disposizione della città competenza, impegno e spirito di servizio. La gestione e la valorizzazione del patrimonio comunale rappresentano una sfida importante per il presente e il futuro di Taranto e sono convinto che il suo contributo sarà prezioso nel perseguire gli obiettivi che la nostra amministrazione si è prefissata”, ha dichiarato Bitetti.

L’assessore Riso avvierà immediatamente il proprio incarico, lavorando a stretto contatto con gli uffici comunali e con la squadra di governo cittadino.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia che ha voluto accordarmi. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità, consapevole dell’importanza delle deleghe affidatemi. Lavorerò con impegno e spirito di collaborazione per garantire una gestione efficiente del patrimonio comunale e servizi sempre più vicini alle esigenze dei cittadini. – Sottolinea – Il mio obiettivo sarà contribuire concretamente al percorso di crescita di Taranto attraverso ascolto, trasparenza e attenzione al bene comune», ha affermato il nuovo assessore.”