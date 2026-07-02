Riso amaro

Volano gli stracci in casa PD. Il Circolo di Talsano non ha condiviso la scelta del nuovo assessore Riso e del consigliere Panzano. “Coerenza e lealtà – scrivono – rischiano di diventare un optional delle volte in politica”

Colpo di scena in casa PD: sarà Luana Riso il nuovo assessore della giunta Bitetti. La quota rosa del partito rosso realtivo. L’agognata terza indicazione Dem nell’esecutivo cittadino. Tutto bene, quindi, quel che finisce bene? Macché. Nella tarda serata di ieri, il Circolo PD di Talsano, quello al quale risulta iscritta la stessa Riso (e il consigliere comunale, Panzano), dirama un comunicato al veleno. Caustico più che di semplice critica. Di netta presa di distanza. “Non in nostro nome – si legge nell’incipit della nota.

“Il Circolo non ha condiviso la decisione della nuova assessora e del consigliere Panzano, che hanno scelto autonomamente un cammino politico senza una discussione preventiva. In maniera solitaria. Rompendo, a meno di repentini ripensamenti, quel rapporto fiduciario costruito negli anni”. I compagni di Talsano, vicini al consigliere regionale Borraccino, rimarcano come la coerenza e la lealtà, delle volte in politica, “diventino un optional”. Se a Taranto si ride, a Talsano il Riso è amaro…