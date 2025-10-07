martedì 7 Ottobre 25
CP

Consiglio comunale di Taranto: tra debiti fuori bilancio e proteste ambientali

Politica

Articoli Correlati

Porto, il Ministro Salvini incontra il Gruppo Yildrim/Corex

CP -
Sul tavolo i lavori di dragaggio del Porto di Taranto Con nota del 6 ottobre, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha ufficialmente...
Read more

Taranto, Partito Liberale Italiano: “Recuperiamo l’ex Gambero Rosso per il mercato ittico”

CP -
“È un'iniziativa che coniuga memoria e futuro, capace di restituire dignità a un luogo simbolico e di generare nuova occupazione, valorizzando la pesca, l'acquacoltura...
Read more

I conti che non tornano

Vincenzo Carriero -
Cosa cela per davvero la polemica che, il Comitato Internazionale dei Giochi, ha indirizzato al commissario Ferrarese? Davvero l'affidamento diretto dei servizi tecnologici, per...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand