Consiglio provinciale: approvazione delle variazioni di bilancio

Si è svolto nel pomeriggio il Consiglio Provinciale. Ultima seduta con Roberto Puglia alla guida dell’Ente

Si è tenuto questo pomeriggio il Consiglio provinciale. La seduta ha avuto luogo in modalità mista (videoconferenza ed in presenza) nell’Aula consiliare, Salone degli Stemmi del Palazzo del Governo in Via Anfiteatro n. 4.

Durante l’assemblea sono state approvate, tra i sei punti all’ordine del giorno, alcune variazioni al bilancio dell’Ente. Inoltre, questa è stata l’ultima seduta del consiglio con Roberto Puglia in qualità di Presidente facente funzioni. Da marzo scorso, infatti, Roberto Puglia (già consigliere provinciale) ha preso le redini della Provincia di Taranto accettando l’incarico da Presidente ad interim dell’Ente.

“È stata per me un’esperienza nuova e stimolante. Insieme agli altri consiglieri e agli uffici tecnici abbiamo cercato di dare continuità al lavoro iniziato dal Presidente che mi ha preceduto traghettando l’Ente alle prossime elezioni che si terranno il 22 maggio. È stato svolto un lavoro sinergico tra la parte politica e quella tecnica. Ringrazio i dirigenti che, insieme ai loro funzionari ed istruttori, hanno dato un grande contributo professionale ed i colleghi consiglieri che, al di là del colore politico, hanno collaborato per il bene comune. Posso parlare a gran voce di senso di responsabilità da parte di tutti che ha avuto una ricaduta positiva sul territorio e sui cittadini della provincia ionica.” ha dichiarato il Presidente uscente della Provincia di Taranto, Roberto Puglia.