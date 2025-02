Consorzio di Bonifica Centro Sud Puglia, Russo (Fdl): “Chiesto annullamento cartelle tributo 630”

“Ho depositato una lettera al Sindaco di San Giorgio al fine sollecitare l’Amministrazione Comunale a prendere una posizione ufficiale e forte nei confronti della Regione Puglia. Noi diciamo basta a questa gestione scellerata”

“Non è più tempo di protestare, è tempo di agire per chiedere l’annullamento delle cartelle del tributo 630 inviate dal Consorzio di bonifica Centro Sud Puglia, a fronte di opere fantasma: zero manutenzione dei canali ostruiti e infestati, territorio in abbandono, acqua per uso irriguo a costo insostenibile, in un territorio che avrebbe bisogno di cure particolari per tornare a dare frutto.” Lo afferma in una nota l’esponente di Fratelli d’Italia, Roberto Russo.

Per tale motivo in qualità di consigliere comunale, ho depositato una lettera al Sindaco di San Giorgio Ionico al fine sollecitare l’Amministrazione Comunale a prendere una posizione ufficiale e forte nei confronti della Regione Puglia, ente responsabile della gestione del Consorzio di Bonifica Centro- Sud Puglia, chiedendo una revisione della governance e delle modalità di imposizione del Contributo 630. – Sottolinea – ho chiesto anche che vengano supportati i cittadini e il Comitato #iononcisto nelle azioni legali e nei ricorsi contro il pagamento del Contributo 630, anche mediante la predisposizione di sportelli informativi e consulenza legale gratuita.

Inoltre nelle scorse ore ho sollecitato il Capogruppo e consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini, il quale si è attivato prontamente per far convocare un consiglio regionale monotematico per discutere dell’inefficienza della gestione consortile e delle possibili soluzioni alternative.

Siamo dalla parte degli agricoltori e dei cittadini, messi spalle al muro: pagare un tributo non dovuto, oppure ricorrere in giudizio. – Prosegue – Il Consorzio unico, che nei suoi undici mesi d’inattività ha peggiorato la situazione dei quattro enti soppressi e assorbiti a gennaio scorso, non porterà a risanare i 160 milioni di debiti dell’ente, e non porterà a svolgere le opere di bonifica e manutenzione che il territorio aspetta da anni.

Se il Governo regionale non decide e tira a campare, – conclude Russo – noi diciamo basta a questa gestione scellerata del Consorzio Centro Sud Puglia”.