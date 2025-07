Cosa: “Incontro in Regione per rilanciare la competitività delle imprese e attrarre investimenti”

L’assessore alle Attività Produttive con delega ai rapporti istituzionali con la Regione ha avuto un confronto con l’assessore regionale Sebastiano Leo su occupazione, formazione e opportunità di investimento per le Pmi

Francesco Cosa, in qualità di Assessore alle Attività Produttive con delega ai rapporti istituzionali con la Regione, ha incontrato a Bari l’Assessore Regionale Sebastiano Leo, insieme al Dott. Pastore, ai quali ho portato i saluti del Sindaco Bitetti. Si è trattato di un confronto costruttivo sui temi strategici legati all’occupazione, formazione e competitività delle imprese e alle opportunità offerte dal PIA (Programma Integrato di Agevolazioni), MINI PIA e dal PIA JTF (Just Transition Fund).

“L’incontro ha rappresentato un momento importante di dialogo e collaborazione istituzionale per favorire interventi concreti a sostegno del tessuto produttivo tarantino. – ha spiegato Cosa – È emersa la chiara volontà di coinvolgere la platea dei beneficiari, guardando non solo alle piccole e medie imprese, ma anche alle grandi realtà imprenditoriali, che possono generare ricadute occupazionali significative sul territorio.”

Grazie a queste misure, Taranto potrà beneficiare di nuovi strumenti per attrarre investimenti, supportare la transizione industriale ed energetica, incentivare l’innovazione e stimolare la crescita dell’indotto produttivo locale.

“Queste risorse, se ben indirizzate, – prosegue l’assessore – contribuiranno a rafforzare la competitività del nostro sistema produttivo, offrendo nuove prospettive di sviluppo sostenibile e di lavoro qualificato per i cittadini. Ringrazio l’Assessore Sebastiano Leo per la disponibilità e l’attenzione riservata alle istanze del nostro territorio, e il Dott. Pastore per l’impegno nel definire misure concrete a favore di una Taranto più attrattiva, dinamica e protagonista nel panorama economico regionale e nazionale.”