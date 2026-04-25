sabato 25 Aprile 26
CP

Equilibri avanzati

Politica

Articoli Correlati

Sicurezza: Maiorano (FdI): “Decreto passo decisivo, più tutele per cittadini e forze dell’ordine”

CP -
Il deputato tarantino esprime soddisfazione per l'approvazione del Decreto voluto dal Governo Meloni e ringrazia, i colleghi, per aver accolto una sua proposta “Esprimo...
Read more

Per giunta

CP -
di Maria D'Urso Bitetti dispensa deleghe fuori dal perimetro del governo cittadino. Il rischio che consiglieri e assessori si annullino a vicenda. I mal di...
Read more

Kyma Ambiente, Spalluto in audizione regionale

CP -
Il rilancio di Kyma Ambiente è stato al centro dell'audizione di ieri presso la Commissione Ambiente della Regione Puglia alla quale ha partecipato il...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand