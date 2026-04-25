Sicurezza: Maiorano (FdI): “Decreto passo decisivo, più tutele per cittadini e forze dell’ordine”

Il deputato tarantino esprime soddisfazione per l’approvazione del Decreto voluto dal Governo Meloni e ringrazia, i colleghi, per aver accolto una sua proposta

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione definitiva del Decreto Sicurezza voluto dal governo guidato da Giorgia Meloni. Si tratta di un provvedimento importante, che rafforza concretamente la tutela dei cittadini e restituisce centralità al principio di legalità.” Lo comunica l’Onorevole di Fratelli d’Italia Giovanni Maiorano dopo l’approvazione del Consiglio dei ministri del decreto che modifica il decreto sicurezza, ampliando i soggetti coinvolti nei rimpatri e introducendo nuove misure contro armi bianche e violenza giovanile.

Maiorano, inoltre, ringrazia il Governo per aver accolto una sua proposta, già oggetto di una specifica iniziativa legislativa, che interviene su un tema fondamentale: il superamento dell’automatismo dell’atto dovuto nei confronti degli appartenenti alle forze dell’ordine. “Fino ad oggi, infatti, uomini e donne in divisa – spiega l’Onorevole – finivano automaticamente iscritti nel registro degli indagati anche quando agivano in situazioni di legittima difesa o nell’adempimento del proprio dovere. Con questa norma si compie un passo di giustizia, garantendo maggiore tutela e serenità a chi ogni giorno è impegnato a difendere la sicurezza dei cittadini.”

Prosegue il deputato: “Il decreto contiene inoltre ulteriori misure significative per il contrasto alla criminalità, il rafforzamento della sicurezza urbana e il potenziamento degli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine, confermando una visione chiara: uno Stato più autorevole e più vicino ai cittadini onesti. Con questo provvedimento, grazie anche all’impegno di Fratelli d’Italia, l’Italia compie un passo concreto verso più ordine, più legalità e più sicurezza. È la dimostrazione che, quando c’è volontà politica, si possono dare risposte serie e attese da tempo al Paese” conclude Maiorano.