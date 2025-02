Dario Iaia: “Fratelli d’Italia è il motore del cambiamento a Taranto”

Il presidente provinciale di Fdi rivendica i successi del partito e critica l’amministrazione Melucci: “Il nostro impegno è tangibile e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”

In riferimento all’editoriale del direttore di CosmoPolis Media, Vincenzo Carriero, l’onorevole Dario Iaia, presidente provinciale di Fratelli d’Italia Taranto, interviene rivendicando il ruolo attivo del partito nelle questioni cruciali del territorio. “Il nostro impegno è tangibile e i risultati sono sotto gli occhi di tutti”, afferma Iaia, citando alcuni successi recenti: dal recupero dei crediti delle imprese dell’indotto ex Ilva alla proroga biennale per 320 lavoratori portuali, fino al finanziamento di 800mila euro per l’Orchestra della Magna Grecia.

Sulla crisi dell’amministrazione Melucci, la posizione di FdI è netta. “I nostri consiglieri hanno già firmato in passato per lo scioglimento del consiglio comunale e abbiamo sempre votato contro questa amministrazione, anche quando godeva del sostegno di Pd e M5s”, sottolinea Iaia. Il partito si dice pronto ad affrontare nuove elezioni anche a maggio, forte di una base di 1500 tesserati e quattro circoli operativi in città.

Riguardo alla vendita dell’ex Ilva, Iaia mantiene una posizione cauta: “Attendiamo le decisioni sulla nuova proprietà del gruppo prima di esprimerci”, dichiarando anche una certa perplessità verso “chi ha dato l’assenso per la vendita a Mittal e oggi attacca il Governo prima della conclusione delle procedure”.