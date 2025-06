D’Attis (FI): “Sostegno M5S a Bitetti, manovra sconcia”

Scontro politico in vista del ballottaggio: Forza Italia accusa il M5S di manovre scorrette nell’appoggio a Bitetti

“Mentre Forza Italia e Fratelli d’Italia hanno ufficializzato in maniera trasparente il sostegno, anche formale, a Checco Tacente, riunendo tutta la coalizione di centrodestra, il M5S annuncia l’appoggio a Bitetti a Taranto, ma senza apparentamento ufficiale”. È quanto dichiara il segretario regionale di Forza Italia, l’on Mauro D’Attis.

“Ciò significa – prosegue la nota – pensare di poter scippare più seggi possibili: un trucchetto, una manovra politicamente sconcia perché un’equa e trasparente distribuzione dei seggi tra maggioranza e opposizione è garanzia di democrazia all’interno delle istituzioni. L’augurio che rivolgo al candidato Bitetti e ai pentastellati è di dividersi solo i seggi destinati alla minoranza: un auspicio per il bene di Taranto che merita un governo a trazione centrodestra in grado di rilanciare l’economia della città”.