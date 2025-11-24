L’ex sindaco di Bari ha superato alle urne il candidato del centrodestra Luigi Lobuono

Antonio Decaro è il nuovo presidente della Regione Puglia. L’ex sindaco di Bari ha superato alle urne il candidato del centrodestra, Luigi Lobuono, conquistando la guida della Regione. Decaro prende il posto di Michele Emiliano, che lascia l’incarico dopo due mandati consecutivi al vertice della Puglia.

“E’ un risultato elettorale straordinario, oltre ogni aspettativa, sento il peso però di questo risultato, quindi da domani devo mettermi a lavorare per meritarmi la fiducia di chi mi ha votato e recuperare quella di chi non è andato a votare. – Ha affermato davanti ai giornalisti presenti nel suo comitato – In queste elezioni a livello nazionale c’è un dato negativo: l’astensionismo. E se i cittadini non si interessano alla politica è perché la politica non si interessa a loro.”

Lobuono ammette la sconfitta complimentandosi con Decaro. “Il dato che sta emergendo dalle urne credo sia un dato abbastanza consolidato. – Afferma – Prendo atto della scelta degli elettori pugliesi, faccio i miei complimenti all’onorevole Antonio Decaro che diventerà il prossimo governatore della Regione Puglia. Gli ho già telefonato per fargli i miei complimenti”.