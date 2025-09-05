Elezioni regionali in Puglia,Decaro e Vendola

Il governatore in carica tira i remi in barca

Il dado è tratto: Decaro sarà il candidato in Puglia per il Campo Largo,Vendola sarà in campo per AVS.

Come riportato dal Corriere della sera, la Schlein in viaggio da Roma verso la Puglia con il fedelissimo Francesco Boccia, può tirare un sospiro di sollievo per essere riuscita a far desistere Michele Emiliano dalla candidatura alle prossime regionali.

Forte dei suoi 500000 voti nel Giugno 2024 avrebbe generato un’ impasse di difficile gestione.

Nulla ha potuto però per la candidatura di Nichi Vendola,anche lui già presidente della regione dal 2005 al 2025.

Decaro dal suo canto, avrebbe mantenuto la sua candidatura solo senza la presenza di due ex così ingombranti.

Lo sforzo della Schlein che negli ultimi giorni si era messa a lavorare personalmente,può raccogliere i suoi frutti ,ma a metà.

(Corriere della sera)