Elezioni regionali in Puglia,Decaro e Vendola

Regionali 2025, dirigenti Pd: “Con Decaro continua la Primavera pugliese”

CP -
Il Consigliere del Presidente della Regione Puglia per l'attuazione del Piano per Taranto, Cosimo Borraccino, invita il Presidente Emiliano a candidarsi “La candidatura di Antonio...
Regionali, Decaro annuncia la sua candidatura. Emiliano: “Se c’è Vendola corro anche io”

CP -
“Da oggi ho la responsabilità di guidare un nuovo progetto politico per questa regione” Dall’evento dell’Unità a Bisceglie arriva il passo decisivo: Antonio Decaro si...
Elezioni regione Puglia,V.De Luca attacca Decaro

CP -
In diretta social:"Buon viaggio e che la Madonna ti accompagni" "Quando c'e' qualcuno che dice 'o si fa cosi' o me ne vado', la risposta...
