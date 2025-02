Deputati Pd Puglia: “Il progetto per Taranto non si ferma. Solidarietà ai cittadini”

“Dobbiamo purtroppo constatare che gli interpreti non si sono dimostrati all’altezza o sono venuti a mancare. Il fallimento dell’esperienza amministrativa non equivale alla fine di un progetto che ha visto e vedrà l’intera coalizione pugliese, rappresentata dal Presidente Emiliano, al fianco dei tarantini”

“Siamo vicini alla comunità di Taranto e ai suoi cittadini. La fine dell’esperienza amministrativa apre una fase complessa. Tuttavia la strada del rilancio della città è tracciata dall’immane sforzo compiuto in questi anni: dalla realizzazione del nuovo ospedale alla sfida dei Giochi del Mediterraneo, dall’organizzazione del Medimex al rilancio dell’economia del turismo, fino all’approvazione del piano strategico per lo sviluppo del territorio. Sono tutti tasselli di un puzzle che offre e offrirà tante opportunità ai tarantini e ci fa guardare al futuro con speranza e ottimismo.” Così i deputati pugliesi del Partito Democratico, Ubaldo Pagano, Claudio Stefanazzi e Marco Lacarra.

“Dobbiamo purtroppo constatare che, se tutte queste iniziative e questi progetti sono stati e restano orizzonti importanti per questa città, gli interpreti non si sono dimostrati all’altezza o sono venuti a mancare. Il fallimento dell’esperienza amministrativa non equivale alla fine di un progetto che ha visto e vedrà l’intera coalizione pugliese, rappresentata dal Presidente Emiliano, al fianco dei tarantini. – Concludono – Il percorso di crescita non può fermarsi qui e con la stessa convinzione di questi anni lo porteremo avanti finché Taranto non tornerà a svolgere il ruolo che merita in Puglia, in Italia e nel Mediterraneo.”