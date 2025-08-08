D’Errico alla guida dell’UDC della provincia di Taranto

L’avvocato tarantino nominato nuovo Commissario provinciale. Per il Vicesegretario nazionale on. Chiarelli: “D’Errico, Natale, Zaccaria e Castiglia rappresentano una squadra credibile, pronta ad ascoltare e costruire”

Con la conferenza stampa, organizzata dall’UDC, dal titolo “È il momento di costruire” è stato annunciato il nuovo assetto organizzativo provinciale del partito e definite pubblicamente le priorità politiche sul territorio. A guidare questo nuovo corso sarà l’avv. Francesco D’Errico, nominato Commissario provinciale dell’UDC, affiancato dal dott. Marco Natale, Consigliere provinciale e Vicesindaco di Palagianello, e dalla dott.ssa Roberta Zaccaria, responsabile del Dipartimento Pari Opportunità per la provincia di Taranto, nominati entrambi Vice Commissari Provinciali.

A Nino Castiglia l’incarico di responsabile degli Enti Locali per la provincia di Taranto.

È stata una dichiarazione d’intenti quella dell’Unione di Centro: il partito è pronto a dare forma, passo dopo passo, a un progetto strutturato, inclusivo e radicato nelle comunità locali.

Ad aprire i lavori è stato l’on. Gianfranco Chiarelli, Commissario regionale dell’UDC, che ha sottolineato con forza il valore di questo momento politico per il territorio jonico: «La provincia di Taranto rappresenta per l’UDC un punto strategico, un territorio ricco di potenzialità che merita un progetto politico serio, inclusivo, strutturato. L’amico Francesco D’Errico è una figura di grande esperienza, equilibrio e radicamento: a lui e alla sua squadra, composta da amministratori capaci e professionisti motivati – come Nino Castiglia, Marco Natale e Roberta Zaccaria – rivolgo il mio plauso e la mia fiducia. Come in un cantiere ben preparato, dove il tempo speso per rendere solide le fondamenta non è tempo perso ma condizione necessaria per edificare in altezza – ha concluso l’on. Chiarelli – oggi possiamo dire con soddisfazione che siamo pronti a costruire. E lo facciamo con una squadra credibile e competente».

L’on. Chiarelli ha inoltre evidenziato l’entusiasmo crescente attorno al progetto UDC in provincia, testimoniato da un numero crescente di adesioni, molte delle quali saranno ufficializzate nelle prossime settimane: «È una buona notizia per l’UDC, e per la politica tutta, che in un momento di smarrimento dei valori e della partecipazione, ci sia un gruppo che vuole lavorare per il bene della comunità, partendo dalla concretezza e dai nostri principi fondanti».

Durante l’incontro è stato dato un importante annuncio di carattere nazionale: ieri il Segretario nazionale, sen. Antonio De Poli, ha nominato l’on. Gianfranco Chiarelli Vicesegretario nazionale del partito con il chiaro obiettivo di offrire all’Italia una proposta seria, credibile e fortemente radicata nei valori democratico-cristiani.

Presenti alla conferenza stampa il consigliere comunale e commissario cittadino di Taranto il dott. Emiliano Messina, il responsabile organizzativo cittadino dott. Tony Cannone e, in collegamento telefonico, l’on. Giuseppe Tarantino, Presidente Regionale dell’UDC: tutti si sono complimentati con l’on. Chiarelli per l’incarico e hanno rivolto un sentito augurio di buon lavoro alla nuova dirigenza provinciale.

«Siete chiamati a un compito importante – ha ricordato l’on. Tarantino – questo territorio merita una presenza UDC viva e propositiva e sono certo che, con questa nuova squadra, farete un grande lavoro».

A chiudere la conferenza è stato il nuovo Commissario provinciale l’avv. Francesco D’Errico, che ha voluto ringraziare l’on. Chiarelli ed il partito: «È per me un onore ma anche una grande responsabilità. Ringrazio l’on. Chiarelli per la fiducia, Marco Natale, Nino Castiglia e Roberta Zaccaria per la lealtà e la passione che mettono in ogni battaglia, e tutto il partito per aver creduto in un percorso condiviso. La nostra sarà una squadra inclusiva, che valorizzerà quanto è stato fatto e che dovrà necessariamente crescere. La nostra bussola sarà orientata su ascolto e dialogo, due parole che vogliamo trasformare in prassi quotidiana».

Infine, ha concluso D’Errico: «Siamo orgogliosi di appartenere alla storia dello scudocrociato. L’on. Chiarelli, con l’incarico ricevuto, sono certo che riuscirà a portare le istanze di questo territorio al centro dell’attenzione nazionale. Questa è la storia del nostro impegno politico fatto di valori, di visione, di senso dello Stato. In tutta la provincia cresce il numero di amministratori che scelgono di aderire al nostro progetto e questo ci dà la misura di quanto sia forte il lavoro avviato e di quanto ancora possiamo fare grazie all’azione dell’on. Chiarelli. Abbiamo un progetto ambizioso e concreto, che sta riscontrando attenzione e consenso e siamo solo l’inizio».