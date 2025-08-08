venerdì 8 Agosto 25
CP

D’Errico alla guida dell’UDC della provincia di Taranto

Politica

Articoli Correlati

Ex Ilva, Europa Verde/AVS: “Soddisfatti per il no della maggioranza all’accordo di programma”

CP -
“Una posizione netta, maturata anche grazie al lavoro costante e determinato dei nostri rappresentanti all'interno del Consiglio Comunale, che sin dall'inizio hanno espresso con...
Read more

Ex Ilva, Angolano (M5S): “L’Accordo di programma deve passare dal Consiglio Comunale”

CP -
“Il tempo dei giochi e delle stanze chiuse è finito. La città merita rispetto e condivisione nelle decisioni future” “Abbiamo l'impressione che in questo delicatissimo...
Read more

Ex Ilva, Bitetti dice no all’Accordo di Programma

CP -
"Chiediamo legge speciale per Taranto" Il sindaco Piero Bitetti, recependo le indicazioni pervenute dai capigruppo di maggioranza, ha annunciato la propria contrarietà alla firma dell’accordo...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand