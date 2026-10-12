Di Cuia e Ungaro (FI): “Al Santissima Annunziata piove nel Pronto Soccorso, subito un’interrogazione urgente”

Nella nota del consigliere regionale di Forza Italia, Massimiliano Di Cuia, e del consigliere comunale Rosario Ungaro denunciano quanto accade nella struttura. Il video nel testo dell’articolo

“Quanto sta accadendo al pronto soccorso dell’ospedale “Santissima Annunziata” di Taranto è un fatto gravissimo: l’acqua filtra dal tetto e dalle pareti, arrivando a interessare ambienti destinati all’assistenza dei pazienti, nonostante si tratti di locali sottoposti di recente a interventi di manutenzione”.

Per i consiglieri, regionale e comunale, è legittimo chiedersi come sia possibile che, dopo lavori eseguiti da poco, si verifichino situazioni del genere proprio in un reparto tanto delicato, dove “dovrebbero essere garantite condizioni adeguate di sicurezza e funzionalità”.

Per questo, presenteranno un’interrogazione urgente diretta all’assessore regionale alla Sanità, per conoscere “quali interventi siano stati realizzati, quali verifiche siano state effettuate e quali responsabilità siano eventualmente da accertare”.