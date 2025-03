Di Gregorio (PD): “No a scelte affrettata per Taranto”

“É il momento delle scelte, ma prima ancora è il momento di una seria e profonda riflessione per il bene della città e dei suoi cittadini”

“Per Taranto si è aperta una fase politico-amministrativa complessa e delicata per gestire la quale occorre procedere con grande attenzione. Lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale ha impresso un’improvvisa accelerazione al confronto cogliendo di sorpresa le stesse forze politiche chiamate a disegnare il dopo Melucci.” Lo afferma in una nota il consigliere regionale Pd Vincenzo Di Gregorio.

“Tuttavia, i pochi giorni che ci separano dal voto, non devono indurci a decisioni affrettate; siamo in un momento troppo delicato per scelte che non siano ponderate e attentamente valutate. É il momento delle scelte dunque, ma prima ancora è il momento di una seria e profonda riflessione per il bene di Taranto e dei suoi cittadini che ringrazio per l’affetto e per l’incoraggiamento che spontaneamente mi stanno manifestando in tantissimi in questi giorni. – Sottolinea – É il momento della riflessione, lo devo soprattutto a loro.

Allo stesso tempo non si può non considerare il mutato quadro politico nel campo progressista regionale determinato dall’imminente discesa in campo di Antonio Decaro nella corsa alla presidenza della Regione Puglia. – Conclude Di Gregorio – Un rinnovamento auspicato per rilanciare l’attività dell’Ente regionale all’insegna di un concreto riformismo e per ricucire le troppe smagliature che hanno rallentato in questi mesi l’azione della presidenza Emiliano”.