lunedì 15 Dicembre 25
CP

Di Santo, PSI: “Necessità di combattere la crisi sociale in Italia”

Politica

Articoli Correlati

Mobilità sostenibile a Taranto, Tacente: “Servono scelte coerenti e graduali”

CP -
“Un divieto generalizzato nelle zone pedonali, in assenza di percorsi ciclabili continui e sicuri, rischia di costringere ciclisti e utenti della micromobilità a spostarsi...
Read more

Ex Ilva, Lazzaro (FdI): “Taranto ostaggio di una leadership incerta”

CP -
“Se il sindaco Bitetti non è in grado di governare una vertenza epocale come quella del siderurgico tarantino, abbia almeno il coraggio politico di...
Read more

Fischetti, lavori in piazza e nel centro storico di Fragagnano

CP -
L' ex sindaco del comune jonico: "La nuova piazza sarà uno spazio aperto e inclusivo, un luogo dove famiglie, giovani e anziani potranno incontrarsi...
Read more

Iscriviti alla newsletter

Ricevi gli aggiornamenti e le ultime notizie.

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand