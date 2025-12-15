Di Santo, PSI: “Necessità di combattere la crisi sociale in Italia”

Al consiglio nazionale del PSI svoltosi a Napoli lo scorso sabato, il contributo di Laura di Santo, componente della segretaria nazionale

“I Valori dell’unità del centrosinistra, gli stessi che hanno portato il trionfo nelle regioni meridionali; i valori storici dei socialisti italiani: la cultura politica, l’equilibrio, il riformismo dei fatti; la necessità di combattere la crisi sociale in Italia determinata dai tre anni dì immobilismo del governo Meloni; l’ Urgenza di tutelare sanità pubblica, scuole e pensioni; la necessità dì cogliere la stanchezza e le paure dì milioni di italiani dinanzi al dramma della guerra.” Così, nella nota, sottolinea Laura Di Santo, componente segreteria nazionale PSI

“Questo è il contributo – aggiunge – che ho portato al consiglio nazionale del PSI che si è svolto a Napoli sabato scorso. Un consiglio ricco di argomenti politici e costruttivo che ha sancito la nascita dì un progetto politico come “l’Avanti ” che ha già riscosso un successo promettente ed inatteso durante le elezioni regionali. E proprio grazie a quella spinta ideale ed elettorale diventa oggi un progetto nazionale a disposizione dì tutti i cittadini che si pongono l’obiettivo di cercare un cambiamento vero, di quelli che si possono toccare, che cambiano la vita della gente come una politica dì governo dovrebbe saper fare.”