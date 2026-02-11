Disagio giovanile e smartphone, Tacente: “Prevenzione e responsabilità condivisa”

“Un impegno condiviso su questi temi può contribuire a rendere la scuola e i servizi del territorio sempre più capaci di rispondere ai bisogni reali delle ragazze e dei ragazzi, in un’ottica di rete, continuità e attenzione al benessere psicologico delle nuove generazioni”

“Come padre prima ancora che come consigliere comunale, faccio mio il grido d’allarme lanciato dalla Dottoressa Vincenza Ariano, Direttrice del Dipartimento Dipendenze patologiche della ASL Taranto, sull’aumento dei casi di giovani e adolescenti che fanno ricorso alle cure di psicologi a causa dell’abuso di dispositivi digitali, in primis i social network.” Lo afferma in una nota il consigliere comunale, Francesco Tacente.

“È un fenomeno che non deve essere sottovalutato, cresciuto esponenzialmente dopo la pandemia che ha visto aumentare l’uso di piattaforme online, e che deve vedere tutti impegnati in modo trasversale, al di là delle proprie appartenenze politiche.

Per questo desidero esprimere un sincero plauso all’iniziativa promossa dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, guidato dal Professor Giuseppe Valditara, per il potenziamento del sostegno psicologico nelle scuole. – Sottolinea – Si tratta di un passo avanti concreto e incoraggiante, perché riconosce in modo chiaro che il benessere emotivo degli studenti è una condizione essenziale per il diritto allo studio e per una crescita sana, soprattutto in una fase storica in cui il digitale, se non accompagnato da adeguati strumenti educativi e relazionali, può amplificare fragilità, isolamento e comportamenti a rischio.

Pertanto ritengo che debba essere accolto con favore l’avvio di un servizio strutturato di supporto psicologico, anche in modalità digitale, come primo strumento di ascolto e intercettazione precoce del disagio. – Prosegue la nota – Allo stesso tempo condividiamo l’esigenza, evidenziata dagli esperti, che tali interventi non restino isolati, ma si inseriscano in una rete stabile, continuativa e qualificata di professionisti, in stretta collaborazione con scuole, famiglie e territorio.

Come consigliere di opposizione, intendo offrire questo spunto all’Amministrazione comunale in uno spirito di collaborazione e responsabilità, affinché anche a livello locale si possano accompagnare e rafforzare le azioni avviate dal Ministero, promuovendo percorsi di prevenzione, educazione all’uso consapevole del digitale e sostegno alle competenze relazionali. – Conclude Tacente – Un impegno condiviso su questi temi può contribuire a rendere la scuola e i servizi del territorio sempre più capaci di rispondere ai bisogni reali delle ragazze e dei ragazzi, in un’ottica di rete, continuità e attenzione al benessere psicologico delle nuove generazioni.”