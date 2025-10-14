martedì 14 Ottobre 25
CP

Dissalatore, Consiglio Comunale approva la mozione per il ricorso al Tar contro il Paur

Politica

Articoli Correlati

Rischia l’assessore all’Ambiente, dopo il voto di ieri

Vincenzo Carriero -
Si fa difficile la posizione di Fulvia Gravame, sfiduciata ieri in Aula dal suo unico consigliere comunale di riferimento. L'Ilva divide ciò che la...
Read more

Massafra, Quarto dà il via alla sua campagna elettorale

CP -
di Angelo Nasuto L'ex sindaco verso il consiglio regionale a sostegno di Decaro “La nostra terra è di chi se ne prende cura”. Con questa frase...
Read more

Ex Ilva, scontro in Consiglio comunale sul ricorso al Tar contro l’Aia

CP -
Respinta la mozione del M5S con la quale si chiedeva al sindaco Bitetti di impugnare l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Approvata invece la controproposta presentata dalla...
Read more

L'informazione dei Popoli Mediterranei

CREDIT

NEWCOSMOPOLISMEDIA S.R.L.S.
Direttore Responsabile: Vincenzo Carriero

Registrazione:
Tribunale di Taranto n.4 del 02/04/2012.

CONTATTI

Direttore: Vincenzo Carriero: direttore@cosmopolismedia.it
Redazione: redazione@cosmopolismedia.it
Ufficio Commerciale: commerciale@cosmopolismedia.it
Ufficio Comunicamed: commerciale@comunicamed.it

© Copyright 2022 - CosmoPolisMedia | Made with ♡ by Mediabrand