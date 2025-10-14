Dissalatore, Consiglio Comunale approva la mozione per il ricorso al Tar contro il Paur

I consiglieri hanno approvato all’unanimità la proposta di Angolano,consigliera del M5S

Nella giornata di ieri, a conclusione del Consiglio comunale, si è discusso della mozione presentata da Annagrazia Angolano del Movimento Cinque stelle.Si contempla il ricorso al Tar contro il Paur (Provvedimento unico autorizzatorio regionale) del dissalatore sul fiume Tara.La mozione è stata approvata all’unanimità.

Il sindaco quindi e tutto il consiglio comunale impugneranno il ricorso al Tar contro la delibera regionale della costruzione del disslatore che andrebbe a incidere sull’ estinzione del fiume storico della città di Taranto.