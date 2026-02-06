venerdì 6 Febbraio 26
CP

Dopo Catania, Mignolo?

Politica

Con te partirò

Vincenzo Carriero -
Consegnato alla storia il movimento politico "Con", il sindaco di Taranto si guarda intorno. Osserva con interesse il dinamismo comunicativo di Silvia Salis: primo...
Lega ferroviaria

CP -
di Maria D'Urso Tacente in attesa di un incarico prestigioso in RFI. Grotto potrebbe subentrargli tra le fila dell'opposizione in Consiglio comunale Verso collocazioni migliori....
Giochi del Mediterraneo, Rifondazione Comunista: “Il volontariato non sia lavoro mascherato”

CP -
Rifondazione Comunista lancia l’allarme sui Giochi del Mediterraneo di Taranto 2016, chiedendo trasparenza e garanzie contro l’uso di lavoro gratuito, soprattutto tra studenti e...
