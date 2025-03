È Di Cuia il nome nuovo per il centrodestra

Prevista per questo pomeriggio una riunione con i tre coordinatori di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Si proverà a convergere sull’attuale consigliere regionale azzurro per la candidatura a sindaco di Taranto

Tra i due litiganti il terzo gode. Nella riunione prevista per questo pomeriggio con i tre coordinatori dei partiti di centrodestra si proporrà il nome del consigliere regionale Di Cuia come candidato sindaco di Taranto per le amministrative del 25 e 26 maggio.

Potrebbe essere questa la soluzione per uscir fuori dall’impasse nel quale si è cacciato lo schieramento conservatore. Non più Tacente, non più Lazzaro, ma Massimiliano Di Cuia. Il nome verrà proposto da Fratelli d’Italia pur essendo lo stesso Di Cuia un’esponente di Forza Italia.