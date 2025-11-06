Eletta la segreteria del Partito Liberaldemocratico: ampia rappresentanza ionica

Costituita anche la direzione, entro la fine del mese si svolgerà il congresso provinciale

Matteo Viggiani, durante l’Assemblea regionale del partito Liberaldemocratico dello scorso 25 ottobre, è stato eletto all’unanimità come primo segretario regionale del partito in Puglia. Sono state formate anche la segreteria e la direzione regionale.

“A Taranto, in particolare, – si legge nella nota – il partito si è presentato per la prima volta alle ultime elezioni amministrative riuscendo ad eleggere un proprio consigliere comunale, Antonio Quazzico, e ha acquisito la presidenza della partecipata Infrataras Kyma Servizi con l’ avv. Paola Tagariello.

Pur potendosi definire a tutti gli effetti una sorta di start-up il partito a Taranto ha già avviato un significativo radicamento, al momento con il coordinamento di Fabrizio Manzulli , già vice sindaco, e la presenza nel direttivo nazionale di Giammaria Zilio.

Tra i componenti eletti nella segreteria regionale troviamo i tarantini Giovanni Cecafosso (Agricoltura, Turismo, Economie del Mare, Tutela e Valorizzazione del Territorio), Paola Tagariello (Giustizia e Diritti Civili) e Giammaria Zilio (Aree Regionali di Sviluppo Economico, Infrastrutture e innovazione digitale). Alla Direzione regionale, invece, sono stati nominati Marco Caramia, Massimo ⁠Carrieri, ⁠ Piermichele Di Magli, ⁠Fabrizio Manzulli, ⁠Sabrina Shtembari e Carmine ⁠Simeone.

“Una delegazione ampia e qualificata che saprà colmare quel deficit di rappresentanza che penalizza da tempo la provincia ionica. – Concludono – Il percorso verso il completamento delle strutture territoriali prevede la celebrazione dei congressi provinciali. A Taranto è previsto che ciò si completi entro la fine del mese di novembre.”