Elezioni 2025, Pd Taranto: “I giovani al centro della politica”

Il circolo Borgo lancia la sfida per le amministrative: nuove generazioni protagoniste del cambiamento

Il circolo Borgo del Partito Democratico di Taranto lancia un appello per un cambio di rotta nella politica locale, mettendo al centro le nuove generazioni. “Il nostro territorio necessita prima di tutto di una trasformazione culturale che riporti i giovani al centro della vita politica e sociale”, dichiarano i rappresentanti in un documento programmatico in vista delle amministrative 2025.

L’obiettivo dichiarato è quello di riaccendere la speranza in una generazione che si sente sempre più esclusa dai processi decisionali e privata del proprio futuro. Il Pd si impegna a lavorare per la rinascita del territorio, promuovendo un maggiore coinvolgimento dei giovani nella vita politica e istituzionale della città. “Vogliamo costruire un ponte tra le istituzioni e le nuove generazioni – sottolineano dal circolo Borgo – per rendere Taranto un luogo migliore dove vivere e crescere”.