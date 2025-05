Elezioni, Borraccino: “Sostegno a Bitetti e voti di preferenza a Stefano Panzano e Luana Riso”

Quasi al termine della campagna elettorale, Cosimo Borraccino rivolge un appello agli elettori

“Voglio esternare le mie personali considerazioni al termine di questa veloce e avvincente campagna elettorale. Cito il grande Enrico Berlinguer: ‘Ci si salva e si va avanti se si agisce insieme e non solo uno per uno’. Con le sue parole, intrinseche di passione politica, mentre il crepuscolo si avvia per dare la lieta accoglienza al sole dell’avvenire, condivido il mio pensiero che è carico di sentimento ed emozione per quanto vissuto con i ragazzi e le ragazze, coi militanti e i vecchi compagni del PD.”

Così Cosimo Borraccino quasi al termine della campagna elettorale.

“Assieme a loro ho voluto solcare le vie cittadine, ascoltare la gente, vedere i loro volti ed essere partecipe a ogni evento organizzato dai compagni e dalle compagne del Circolo PD di Talsano che, come me, hanno sostenuto la candidatura di Piero Bitetti come primo cittadino di Taranto, oltre ai due cari amici e compagni Stefano Panzano e Luana Riso”.

La chiusura della campagna elettorale, spiega, “è sempre sinonimo di nostalgia per quanto vissuto in queste settimane, perché il tutto non si traduce esclusivamente in un grande impegno o in un duro lavoro, bensì anche di numerose soddisfazioni, molteplici attestazioni di affetto e di stima ricevute da tantissime persone”.

Reduce di quanto è stato vissuto, “condivido la gioia nell’aver condiviso con loro questi bellissimi momenti, oltre ad aver supportato una coalizione progressista che mira al futuro, al miglioramento della città e al benessere dei cittadini, prova ne è il grande ascolto e i vari confronti avvenuti nel corso dei nostri incontri tra la gente. – commenta – Non v’è un palco che ci separa dalla nostra gente e non v’è promessa che non verrà mantenuta, perché ogni parola e ogni frase enunciata è un tratto distintivo del nostro senso morale e di appartenenza al nostro amato territorio”.

Poi conclude, “il nostro impegno non sarà subordinato al risultato delle elezioni, perché proseguirà attraverso il lavoro costante che svolgiamo assieme ai militanti, ai dirigenti e al segretario del Circolo talsanese. E ora dedichiamoci alle ultime ore di campagna elettorale per sostenere Piero Bitetti, il partito democratico e Stefano e Luana. Forza, al lavoro e alla lotta compagne e compagni”.