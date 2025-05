Elezioni, centrodestra: “Uniti con Tacente sindaco per futuro della città”

Accordo nel centrodestra per sostenere Francesco Tacente al ballottaggio. L’obiettivo è fermare il centrosinistra e rilanciare la città con un progetto condiviso

“Il senso di responsabilità delle forze della nostra coalizione ha tracciato l’unica strada percorribile per scongiurare il rischio che Taranto finisca nelle mani di un centrosinistra ormai al centro di scandali ed eclatanti casi di cattiva gestione della cosa pubblica: pertanto, oggi comunichiamo la decisione di proporci agli elettori, nel segno dell’unità, sostenendo Checco Tacente con un apparentamento ufficiale”.

Lo si apprende da una nota a firma dei coordinatori regionali del centrodestra, sen. Roberto Marti (Lega), on. Marcello Gemmato (FDI), on. Mauro D’Attis (Fi), Luigi Morgante (Noi Moderati) e on. Gianfranco Chiarelli (Udc).

“Lo faremo con il candidato sindaco Luca Lazzaro – aggiungono – e conservando la proposta politica di cui è stato portavoce per il buon governo della città in stretto raccordo con il Governo nazionale e, soprattutto, per produrre risultati concreti che vadano al di là delle sterili contrapposizioni politiche ed in discontinuità con il passato. Un passaggio, quest’ultimo, condiviso anche da Tacente e dal suo laboratorio civico che oggi avrà un’affermazione ancora più decisa con la sintesi programmatica che siamo riusciti a definire. Ora dobbiamo lavorare con il massimo impegno per salvare Taranto dalla coalizione di centrosinistra e ridare a una delle città più importanti del Mezzogiorno una prospettiva vera di futuro”.